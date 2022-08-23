شكرا لقرائتكم خبر عن لم يحدث منذ 95 عامًا.. محمد صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا مع ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، إنجازًا تاريخيًا مع الريدز، بعد هدفه أمام مانشستر يونايتد.

محمد صلاح يسجل في شباك مانشستر يونايتد

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفًا في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 81، خلال المواجهة التي جمعت فريقه بالشياطين الحمر، ضمن منافسات البريميرليج.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

والتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول وغريمه مانشستر يونايتد، أمس الاثنين، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث بدأ الشياطين الحمر اللقاء بضغط هجومي، بينما استحوذ الليفر على الكرة في معظم مجريات المباراة ولكن دون جدوى.

مانشستر يونايتد رفع رصيده إلى 3 نقاط بعدما خسر في مباراتين متتاليتين، بينما توقف رصيد ليفربول عند نقطتين فقط.

رقم تاريخي لمحمد صلاح

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 4 مباريات متتالية أمام مانشستر يونايتد، منذ ديك فورشو (موسم 1925/26، وموسم 1926/27