شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فنانين أمريكان يقدمون ورشة مسرحية بعنوان تجاوز الطبيعة في المسرح الحركي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ثلاثة من الفنانين المسرحيين من الولايات المتحدة الأمريكية ورشة بعنوان " تجاوز الطبيعة في المسرح الحركي" ضمن ورش مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته التاسعة والعشرين والتي ستنطلق بداية من يوم 1 سبتمبر وحتي 8 من نفس الشهر .

الفنانون الثلاثة الذين سيقدمون تلك الورشة هم : ‏Nicolette Routhier , Juliana Frick Hannah Gaff , ، وخلال هذه الورشة سوف يقوم المدربون بتوجيه المشاركين عبر سلسلة من الاستكشافات في إنشاء عمل حركي يحاكي شيئًا ما، ثم التدريب علي الجسم الإبداعي من خلال قصص يتم سردها ، وتنمية الحساسية الجسدية المطلوبة لخلق عمل هادف مع شريك في التدريب مع إنشاء قصص مادية في مجموعة عمل، فالورشة ستركز على الكتابة ، والألعاب البهلوانية ، والرقص ، والإيماءات.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني،وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر ومهندس الديكور حازم شبل.

ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية .