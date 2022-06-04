شكرا لقرائتكم خبر عن جو بايدن يفاجئ أعضاء فرقة BTS الكورية بسماع أغانيهم لحظة استقبالهم في البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، فريق الموسيقي الشهير BTS داخل أروقة البيض الأبيض، ووثقت الصفحات الرسمية للبيت الأبيض والفرقة الموسيقية لحظات تواجدهم واستقبالهم عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وفى لقطة غير متوقعة سارع الرئيس الأمريكي في تشغيل أغاني الفرقة الكورية الأشهر أثناء لقائه معهم.

وسرعان ما تفاعل أعضاء الفرقة الموسيقي مع الرئيس الأمريكي في الفيديو الذي انتشر بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وسبق وقال البيت الأبيض إن الفريق، الذى اكتسب شهرة عالمية وله ملايين المعجبين فى مختلف أنحاء العالم، سينضم إلى بايدن لمناقشة الشمول والتمثيل الآسيوى ومعالجة جرائم التمييز والكراهية ضد الآسيويين التي أصبحت من القضايا البارزة فى السنوت الأخيرة.





وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أن الولايات المتحدة واجهت زيادة حادة فى جرائم الكراهية التي تستهدف الأمريكيين من أصل آسيوى، وذلك منذ بداية وباء كورونا قبل أكثر من عامين. وأعلن بايدن مرارا أن الكراهية ليس لها مكان فى أمريكا، ووقع قانون جرائم كراهية كوفيد فى مايو 2021، والذى يسمح لقوات إنفاذ القانون الفيدرالي بتحديد جرائم الكراهية والتحقيق فيها.

وقال البيت الأبيض فى بيان سابق إن بايدن والفريق الكوري سيناقشون أهمية التنوع والشمول ودور BTS كسفراء للشباب ينشرون رسالة الأمل والإيجابية حول العالم.