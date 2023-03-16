فن ومشاهير

المخرج الإيرلندى مارك كازينز يكشف سر عشقه لأم كلثوم ويوسف شاهين...
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أصالة تحاول منع هذا الفنان عن قراره بالاعتزال
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