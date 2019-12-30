شاهد بالصورة : كارثة تهز السعودية والخوف يجتاح المواطنين والسلطات تتدخل وتعلن الاستنفار (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وخطير قناة المسيرة تفاجئ الجميع وتبث هذا الخبر العاجل وتكشف عن حدث ستشهده العاصمة صنعاء خلال 24 ساعة من الان عاجل ..جامعة أمريكية تكشف اعجاز علمي مذهل بخصوص الصيام وأنواعه التي دعا إليها الإسلام عاجل أول دولة خليجية تعلن تأييدها للقصف الأمريكي على مواقع حزب الله أمريكا والسعودية تطيحان بالرئيس هادي والجنرال الاحمر من منصبيهما وتحددان البديل عنهما لتولي القيادة والحوار مع الحوثيين لانهاء الحرب (شاهد صورة + اسم البديل )

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