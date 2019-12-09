شكرا لقرائتكم واهتمامكم عن خبر عاجل : وفاة الفنان محمد عبده يتصدر اهم اخبار تويتر في السعودية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبدالعظيم - تصدر هاستاج وفاة الفنان محمد عبده، الترند على موقع التدوينات القصيرة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد انتشار أنباء عن وفاة الفنان، وهو ما اتضح أنها شائعة حيث لم يؤكد أحد أقارب الفنان هذه الأنباء التي تتكرر من وقت لآخر.

من جانبه نشر الشاعر صالح الشادي، صوراً له تجمعه مع الفنان محمد عبده ، وظهرا وهما يقضيان وقتهما في رحلة تنزه ليلية في صحراء الربع الخالي.

يشار إلى أن الفنان محمد عبده ظهر في موسم الرياض الحالي الذي انطلق في 11 أكتوبر الماضي في عدة حفلات فنية وبينها ليلة خاصة حيث تم إعداد حفل كبير فيها لتكريمه وإطلاق اسمه على مسرح رئيسي في مدينة الرياض.

ومن وقت لآخر تخرج شائعات وفاة الفنان السعودي الشهير، وهو ما ينفيه مقربون منه ويؤكدون أنه بصحة جيدة

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