لقاء يناقش أوضاع القيادات النسوية بمحافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

التقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري اليوم بمدينة الغيضة، القيادات النسوية بمحافظة المهرة.



وفي اللقاء الذي حضره وزير النقل صالح الجبواني، ووزير الدولة اللواء محمد كده، وأمين عام المجلس المحلي بالمهرة سالم نيمر، والوكيلة المساعدة خديجة باكريت، أشاد الميسري، بالجهود المميزة والبناءة للمرأة المهرية في مختلف المجالات .. مشيراً إلى أن اللقاء مع القيادات النسوية يأتي ضمن اللقاءات والجلوس مع الجهات الفاعلة في محافظة المهرة، للاطلاع على الأوضاع والاحتياجات والمعالجات الممكنة.

ووعد الميسري، بوضع خطة مع مدير الأمن لتفعيل الدوريات الراجلة بالتعاون عقال الحارات والمجتمع، لتعزيز الأمن ومكافحة الظواهر المخلة.

واستمع الميسري خلال اللقاء، إلى مداخلات من القيادات النسوية في الإدارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، أكدت على الوقوف إلى جانب الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية.