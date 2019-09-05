شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الزبيدي يتلقى قبل قليل صفعة مباشرة في جدة .. واستبعاد وفد الانتقالي من الحوار .. وخطوة جديدة للسعودية مع الإمارات والشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8826252نفى مسؤول في الحكومة اليمنية، انطلاق أي محادثات بين الحكومة اليمنية الشرعية، وما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

وقال مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، رصدها المشهد اليمني: “ليس هناك اي محادثات ولا بدات ولا انتهت اي مشاورات”.

وأضاف الرحبي، بأن ما يجري في جده عبارة تفاهمات ونقاشات بين الشرعية وبين المملكة من جهة، وهناك وفد امارتي يلتقي مع الأشقاء السعوديين اما وفد الانتقالي فهو خارج هذه الجلسات.

واختتم الرحبي تغريدته بالتأكيد على رفض الشرعية الحوار مع الانتقالي، “الشرعية لم تلتقي اي وفد ولن تحاور أحد قبل تنفيذ مطالب الحكومة وهي مطالب تم الإعلان عنها”.8826252