شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثيون يعلنون النفير العام ويجبرون عناصرهم على قطع اجازاتهم فورا والتوجه إلى هذه الجبهة ..."تفاصيل تحركات عسكرية خطيرة يقوم بها الحوثيين الان " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5212415بالتزامن مع حملة ، ضاحي خلفان يسيء للمملكة، التي أطلقها سعوديون، أعاد ناشطون تداول مقولة شهيرة للمفكر الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي، بشأن مؤامرة تحاك ضد السعودية. وقال النفيسي في مقولته الشهيرة: "هل تُدرك السعودية أنه يتم عزلها عن محيطها السني، وذلك بتفكيك مجلس التعاون الخليجي، وضرب علاقتها مع ‎#تركيا، وإنهاكها في حرب ‎#اليمن قبل الهجوم عليها ؟!! ". واختتم النفيسي مقولته بالقول: "فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله". وكان سعوديون أطلقوا حملة ضد ضاحي خلفان، بعد إساءته للمملكة واتهامها بالخيانة ومساندة الغدارين.5212415

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