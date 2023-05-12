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"كانت تنتظر إجلائها".. وفاة امرأة يمنية عالقة في السودان بسبب المرض

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المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت سيدة يمنية، عالقة في السودان، يوم الخميس؛ بعد معاناة شديد مع المرض، وتأخر إجلائها مع المئات من الأسر اليمنية.

وقالت مصادر محلية إن السيدة "سعدة" توفيت، بعد معاناتها نتجة المرض، وتأخر إجلاءها من بورسودان إلى أرض الوطن.

وأشارت المصادر إلى أن السيدة المتوفية هي نموذج لمعاناة صحية للعشرات من الأسر من الحالات الطبية والأمراض المستعصية في أوساط العالقين، ويحتاجون لإجلاء طبي عاجل.

وكان ملتقى العالقين اليمنيين في السودان قد ناشد الحكومة بالتدخل لسرعة إجلاء اليمنيين من بورتسودان ونقلهم إلى أرض الوطن.

ودعا الملتقى الأشقاء في وقطر والكويت للمساهمة في إنقاذهم نتيجة الظروف الاستثنائية التي تعيشها اليمن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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