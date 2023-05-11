في هجومين منفصلين.. مقتل وإصابة 10 مدنيين برصاص مسلحين ملثمين شرقي شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل ثلاثة مدنيين وأصيب سبعة آخرون في حادثتي إطلاق نار منفصلتين اليوم الخميس، بمديرية حبان شرقي محافظة شبوة شمال شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن "مسلحين ملثمين يستقلون سيارة أطلقوا النار على تجمع للشباب في الشارع العام بمنطقة الخبر بمديرية حبان، ما أسفر عن مقتل مهدي بن طعموس وإصابة ثلاثة آخرين".



وأضافت أن المسلحين ذاتهم نفذوا عملية إطلاق نار على تجمع آخر بمنطقة لقموش، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وأربعة جرحى.



ورجحت المصادر، أن يكون للحادثتين دوافع ثار قبلي، مشيرة إلى أن قوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات التي تسيطر على محافظة شبوة، لم تتدخل لضبط المسلحين الذين مروا من حواجز التفتيش دون توقيفهم.



وتشهد محافظة شبوة منذ سيطرة قوات ما تسمى دفاع شبوة انفلاتا أمنيا وعودة لقضايا الثأر القبلي إلى الواجهة من جديد في ظل صمت السلطة المحلية وعدم اتخاذها أي موقف للحد من الفوضى القائمة.

