بقيمة 1.2 مليون دولار.. المجلس الانتقالي يتعاقد مع شركات "لوبي أمريكية" لخدمة مصالحه في واشنطن

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مجلة بوليتكو الأمريكية عن تعاقد المجلس الانتقالي الجنوبي مع شركات لوبي أمريكية للضغط من أجل الترويج لمصالح الانفصاليين وسط محادثات السلام باليمن.



وقالت المجلة في تقرير لها ترجمه "يمن شباب نت"، إن" تيم فيليبس، الذي استقال في عام 2021 كرئيس منذ فترة طويلة للمجموعة الشعبية الأمريكية من أجل الرخاء بعد علاقة مزعومة خارج نطاق الزواج، عاد كمدافع عن الانفصاليين اليمنيين وسط محادثات لإنهاء الحرب الأهلية طويلة الأمد في البلاد.



وفيليبس هو الآن المدير الإداري في Hyperfocal Communications، الشركة التي أطلقها العام الماضي المدير الميداني السابق لترامب ستيوارت جولي والعميل الديمقراطي يولاندا كاراوي منذ فترة طويلة.



وسجلت الشركة خلال عطلة نهاية الأسبوع لتمثيل المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات، وفقًا للوثائق التي تم تقديمها إلى وزارة العدل والتي رصدها لأول مرة كين فوجل من صحيفة نيويورك تايمز.



والمجلس الانتقالي متحالف مع الحكومة اليمنية المركزية المعترف بها دوليًا، والتي كانت في خضم مفاوضات مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران لإنهاء الصراع، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه حرب بالوكالة بين إيران وخصومها الخليجيين مثل المملكة العربية السعودية.



وتسببت الحرب، التي دخلت عامها التاسع الآن، في مقتل أكثر من 150 ألف شخص، وفقًا لمشروع بيانات موقع النزاع المسلح والأحداث - بما في ذلك أكثر من 15000 مدني - وأغرقت اليمن في أزمة إنسانية قبل التوصل إلى هدنة بين الحكومة المركزية والحوثيين العام الماضي.



محادثات السلام جارية حاليا، بوساطة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، واتفق الجانبان الشهر الماضي على تبادل الأسرى في أحدث بادرة على التقدم.

وسيعمل فيليبس وجولي وكاراواي على تعزيز مصالح المجلس الانتقالي الجنوبي في واشنطن جنبًا إلى جنب مع عضو اللوبي الديمقراطي بريان وولفولك والمتحدث السابق باسم هيلاري كلينتون والمتحدث باسم اتحاد كرة القدم الأميركي تريسي بلانت ولورين جيلمور وروبرت ويلسون.



يأتي ذلك مع استمرار محادثات السلام - على الرغم من عدم وجود مؤشر على أنها ستؤدي إلى تفكك اليمن إلى دولتين على النحو الذي يسعى إليه المجلس الانتقالي الجنوبي، وفق المجلة.



وتبلغ قيمة العقد الذي يمتد على مدار العام 1.2 مليون دولار، وفقًا لنسخة مقدمة لدى وزارة العدل، مع دفع 300 ألف دولار مقدماً، و 900 ألف دولار أخرى مستحقة لشركة Hyperfocal خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو خروج عن شركات هيكل الدفع الشهري والتي عادة يوافق عليها العملاء الأجانب.



ويعد الانتقالي الجنوبي أول عميل أجنبي لـشركة Hyperfocal، لكن المجلس يحتفظ أيضًا ببرنامج دبلوماسي مستقل، دفع من أجله حوالي 90 ألف دولار العام الماضي، وفق المجلة.

