صنعاء.. موظفو شركتين يتظاهرون في "ميدان السبعين" للمطالبة بانسحاب مليشيات الحوثي منهما

المنامة - ياسر ابراهيم - تظاهر موظفو شركتين خاصتين في صنعاء، اليوم الخميس، للمطالبة بانسحاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من شركتين أغلقتهما قبل أربعة أشهر.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن موظفي شركتي برودجي سيستمز وشركة ميديكس كونكت تظاهروا في ميدان السبعين بصنعاء للمطالبة بانسحاب الحوثي من الشركتين وإعادة فتحهما.



وأضافت، إن العشرات من أبناء قبيلة آنس شاركوا في التظاهرة بجانب الموظفين، وطالبوا بإطلاق سراح مديرهما عدنان الحرازي المخطوف منذ أربعة أشهر في سجن لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران.



وقالت أسرة الحرازي في بيان لها قبل أيام إن مليشيا الحوثي في سجن الأمن والمخابرات رفضت أوامر من القضاء ومن مجلس النواب بإطلاق سراح الحرازي وعشرات من موظفيه.



وتعد الفعالية الاحتجاجية اليوم الأولى من نوعها يقوم بها عاملون في القطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين.



وكانت مليشيا الحوثي قد اقتحمت شركتي برودجي سيستمز وشركة ميديكس كونكت في مطلع يناير الماضي، واقتادت الحرازي إلى سجن المخابرات ومعه عشرات من موظفيه قبل شروعهم في تنفيذ مسح ميداني تابع لمنظمة الغذاء العالمي للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

وفي وقت سباق خلال هذا الأسبوع أكد بيان مشترك للموظفين وأسرة الحرازي، تصاعد معاناتهم اليومية، نتيجة توقف أعمالهم، بفعل إغلاق ونهب مليشيا الحوثي للشركتين واختطاف مديرها وعشرات الموظفين.



وقال البيان، إن إغلاق مليشيا الحوثي للشركتين تسبب بتشريد أكثر من 1000 أسرة من أسر الموظفين العاملين لدى الشركتين سواء موظفين ومتعاقدين وباحثين وسائقين وعاملين بالأجر اليومي، وجميعهم فقدوا دخلهم.

