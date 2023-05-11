شكرا لبحثكم عن خبر وحدة صنعاء يؤيد قرار الغاء هبوط اندية عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي :

علمت أسرة تحرير موقع "أنباء عدن" من مصادر إعلامية تأييد قيادة نادي الزعيم وحدة صنعاء وصيف بطل الدوري العام وبطل الدوري اربع مرات ممثلة بالشخصية الرياضية البارزة الأستاذ أمين جمعان رئيس النادي الأزرق لقرار الغاء هبوط أندية عدن بالدرجة الأولى وأندية صنعاء وعدن وعمران والحديدة بالدرجة الثانية للموسم الماضي 2021/2022 الذي سيطرح باجتماع اتحاد الكرة مع الجمعية العمومية.

وافاد المصدر بأن هذه رغبة قيادة الزعيم الوحداوي منذ فترة مبكره ومنذ بداية الأزمة الذي يتمنى أن تنتهي لصالح الرياضة ودورينا ومنتخباتنا الوطنية.

وكان موقع "أنباء عدن" قد نشر خبر جاء فيه : علمت أسرة تحرير موقع "أنباء عدن" من مصادر مقربة من الاتحاد العام لكرة القدم برئاسة الشيخ أحمد صالح العيسي، عن وجود رغبة لدى قيادة الاتحاد الكروي في بلادنا بالخروج بحلول تنهي ازمة أندية عدن مع اتحاد الكرة، دون تجاوز اللوائح والأنظمة التي يتمسك بها الاتحاد بصورة رئيسية وغير قابلة للنقاش.

ومن بوابة اللوائح والنظام يسعى رئيس الاتحاد الشيخ أحمد العيسي إلى عقد اجتماع طارئ حضوريا أو عبر تطبيق الزوم مع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد والمكونة من أندية الدرجتين الأولى والثانية وممثل أندية الدرجة الثالثة بالمحافظات ورؤوساء الفروع وممثل الحكام والمدربين، لطرح مقترح الغاء الهبوط للموسم الكروي 2021/2022 على أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد من أجل الموافقة أو الرفض لكونها صاحبة القرار الشرعي لمثل هذه الحالة حسب اللوائح والنظام.

أسرة تحرير موقع "أنباء عدن" ونيابة عن جميع رياضيي الوطن تتقدم لقيادة الاتحاد العام برئاسة الشيخ أحمد صالح العيسي وجميع أعضاء الاتحاد بالتقدير والاحترام لهذه الخطوة التاريخية التي تؤكد حرص الشيخ أحمد العيسي على مصلحة رياضة الوطن واللعبة الشعبية الأولى كرة القدم، وكلها ثقة باعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة من مختلف محافظات الوطن شمالاً وجنوباً وشرقا وغرباً بأنها حريصة على عودة الرياضة في بلادنا ودوريها بالمكانة والصورة التي يريدها جميع ابناء الوطن، وتبادل الشيخ أحمد العيسي وقيادة الاتحاد الرغبة ذاتها بالغاء الهبوط حسب اللوائح والأنظمة التي يعتمد عليها الاتحاد العام لكرة القدم.