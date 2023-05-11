شكرا لبحثكم عن خبر وزير الدفاع يزور اللواء فيصل رجب ويهنئه بمناسبة فك أسره والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام الفريق الركن/محسن محمد الداعري، وزير الدفاع، اليوم الأربعاء، بزيارة خاصة للأسير المناضل اللواء/ فيصل رجب إلى منزله في حي ريمي بمديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن.

وفي مشهد إنساني بالغ التأثير عاتق الوزير اللواء فيصل رجب بعد غياب قسري طويل عاشه القائد المناضل اللواء فيصل رجب في سجون المليشيات الحوثية لثمان سنوات.

وقال الوزير الداعري للواء فيصل رجب:"اهنيك مرة أخرى عمنا وحبيبنا وقائدنا الكبير فيصل رجب، ونحمد الله أنك أصبحت حرا طليقا والله يعلم كم كنا قلقين على حياتكم ومتألمين لمعاناتكم وتقييد حريتكم من قبل المليشيات الحوثية ولكنها طبيعة الحرب الظالمة وأنتم ضربتم مثال للقادة الشجعان حيث أسرتم في مواجهة شرسة انتم واللواء/محمود الصبيحي وزير الدفاع حينها، واللواء/ ناصر منصور هادي، بعد أن نفذت مالديكم من ذخيرة وأنتم تخوضون معركة الدفاع عن الأرض والعرض والدين وكنتم في مقدمة الصفوف.

وتبادل الوزير الداعري مع القائد فيصل رجب الحديث وروى له بعض من ذكريات الأسر المريرة.

وفي ختام الزيارة قال الوزير الداعري:"ياعم فيصل انتم قدوتنا التي نتشرف بكم وبتاريخكم وستكونون محل رعاية خاصة من قبل وزارة الدفاع وخدمتكم واجب علينا.

ومن جانبه عبر اللواء فيصل رجب عن شكره وامتنانه لزيارة الوزير، وقال فيصل رجب إن هذا ليس بغريب على رجل وفي وصاحب واجب مثل محسن الداعري مثمنا جهوده وإهتمامه ومساعدته لكل الناس وحل مشاكلهم متمنيين له التوفيق والنجاح في مهامه الوطنية الكبرى.