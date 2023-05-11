شكرا لبحثكم عن خبر نوال جواد تلتقي مشرفي مراكز اختبارات الثانوية العامة "عدن" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الإعلام التربوي - خالد هيثم

تتواصل المهمات , وخطى التهيئة والاستعداد ، لتدشين اختبارات شهادة الثانوية العامة في مدارس عدن ، من خلال عمل مستمر ولقاءات تمر على واقع العمل والمنظومة واللجان التي شكلت لتكون المخولة بتسيير كل ما يرتبط بالمحطة وما تحمله من قمة أخلاقية ذات صلة بروح المدينة وتاريخها.

في اطار ذلك العمل والجهد ، التقت د. نوال جواد ، مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن ، صباح اليوم بمشرفي المراكز الاختبارية في كل مديريات عدن ، لتوضييح عملها ، وكف يتم مزج الصفات الحميدة في شخصية المشرف ليكون قادر على التعاطي مع روح المهمة ، ومنحها الإضافة لتخدم الطالب ، وفقا لمشهد صعب يتعاش فيه مع ظروف صعبة تفرضها تفاصيل الحياة اليومية.

في مستهل اللقاء الذي جرى على دفعتين ، رحبت د. نوال جواد ، بالحضور ، وأشادت بالانضباط واحترام الوقت بالحضور ، قبل ان تخوض حديث مفتوح مع المشرفين ، تناولت فيه كثير من الامور ذات الصلة بمهمات ترتبط بالمشرف وشخصته وقدراته ايضا.

وقالت : الوم ننطلق صوب مهمة ، لا تقبل بالتعثرات ولا تقبل بالاهمال او اللامبالاه ، الميدان لكم ، ونحن نثق بأنكم قادرين على ترجمة ، خبرة السنوات في صلب العمل اليومي ، المرهون بالانضباط والحرص والتفاني ، الذ دك ما هو عليه ، في مسار مهمة ، نعول عليكم فيها ، لنحقق غاية الأهداف المرسومة.

واضافت : مهماتكم تنطلق ،استلام المراكز الاختبارية - جاهزية المراكز - الكشوفات وأرقام الجلوس -قواعد العملية الاختبارية - الائحة الاختبارية ، قبل ان نتعامل مع الطالب القادم الينا ، بحالة تتداخل فيها الافكار , وتنعكس في كل شخصية بشيء من الخصوصية ، لهذا علينا ان نجيد وان نتعامل بثقافة قراءة شخصية الطالب ومحتواها , حتى نضمن بيئة حاضنة، تساعد الطالب على افراغ مالديه ، على واقع الاختبارات.

واستمعت د. نوال جواد ، بحضور رئيس شعبة التعليم بالمكتب , نبيل عبدالمجيد ، إلى ما طرحه المشرفين ـ في اللقائين ، وتم الرد على ما طرح وكيف سيتم ايجاد المعالجات ، من خلال اللجنة الفرعية ومندوبيها ، لضمان علاقة عمل تستمر حتى انتهاء المهمة.