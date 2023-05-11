مأرب.. حرائق المخيمات تقتل وتصيب 20 نازحًا منذ مطلع العام الجاري

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي وأصيب 20 نازحا، جراء حرائق شهدتها مخيمات النازحين في محافظة مأرب، شمال شرقي صنعاء، منذ مطلع العام الجاري.



وقال مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب سيف مثنى، إن مخيمات النازحين شهدت أكثر من 61 حريقًا منذ بداية شهر يناير/كانون ثاني من العام الجاري 2023.



وأوضح مثنى أن الحرائق التي شهدتها مخيمات ومساكن النازحين تسببت بوفاة 3 نازحين، وإصابة 17 آخرين.

أشار إلى أن الحرارة المرتفعة في المحافظة وضغط الكهرباء على شبكات التوصيل الضعيفة والعشوائية، أسباب رئيسية في اشتعال الحرائق، بالإضافة إلى تقارب المساكن من بعضها البعض، وبناءها من الخيام والقش.



ولفت مثنى، إلى أن المحافظة شهدت خلال اليومين الماضيين 3 حرائق، أحدهم في مخيم المطار، التهم 12 منزلًا، وحريق آخر بمخيم الحداد، وآخر في مخيم مراد آل معيلي.

ودعا في هذا الصدد، المنظمات المحلية والدولية والجهات المانحة إلى إيجاد حلول وبدائل للمخيمات المعرضة للحرائق والكوارث الطبيعية، وإيجاد مساكن طارئة لمن فقدوا خيامهم.