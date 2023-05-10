مقتل امرأة يمنية بانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي بمديرية حريب في مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - قتلت امرأة، اليوم الأربعاء، بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا جنوب شرقي محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "زوجة المواطن سعيد حسين القبيسي، قتلت، اليوم، جراء انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية حريب أثناء رعيها للأغنام".



والسبت الماضي، قالت منظمة (حماية (HOCO إنها تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على عدد من الألغام الأرضية في أماكن الرعي بالقرب من قرية الدرب بمنطقة آل أبو طهيف مديرية حريب.



ودعت المنظمة في بيان صحفي، السلطات المحلية في حريب إلى اتخاذ تدابير تحذيرية عاجلة لمنع وصول الرعاة والمسافرين وغيرهم إلى أماكن الألغام، والرفع بتوصيات عاجلة لتمويل استجابة طارئة لبرامج التوعية بخطر الألغام في المديرية.



يشار إلى أن الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية بكثافة أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين اليمنيين في مناطق متفرقة في بالبلاد.

