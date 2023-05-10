شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القضاء الأعلى يعزّي بوفاة رقيب حسن العقربي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

بعث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، برقية عزاء ومواساة بوفاة القاضي "رقيب حسن علي صالح العقربي" عضو نيابة استئناف محافظة لحج، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء في مكة المكرمة.

وعبر رئيس مجلس القضاء، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء الفقيد وكافة أفراد الأسرة، مشيراً إلى أن السلطة القضائية فقدت أحد كوادرها الذين عملوا بتفاني وإخلاص في إنفاذ سيادة القانون.

وابتهل القاضي محسن طالب، في ختام برقيته إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد العقربي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون