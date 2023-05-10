شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يستقبل وفد أبناء أبين من ممثلي المكونات المشاركة في اللقاء التشاوري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استقبل الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئيس مساء اليوم الأربعاء، ممثلي المكونات السياسية والاجتماعية والأمراء والسلاطين من أبناء أبين، الذين شاركوا في اللقاء التشاوري الجنوبي الذي احتضنته العاصمة عدن مؤخرا.

وفي مستهل اللقاء، عبّر الرئيس القائد عن تقديره للحضور الكبير لممثلي المكونات السياسية والاجتماعية من أبناء محافظة أبين في اللقاء التشاوري، مشيدا بروحهم الوطنية العالية، وحضورهم البارز في جميع المنعطفات التي مرت بها الثورة الجنوبية التحررية، وحرصهم الدائم على تعزيز الاصطفاف الجنوبي.

واستمع الرئيس القائد من الحاضرين إلى شرحٍ موجزٍ عن الأوضاع في أبين، وهموم أبناء المحافظة، بالإضافة إلى عدد من الإحاطات والملاحظات حول المشكلات التي تعاني منها المحافظة بشكل عام.

وبارك الحاضرون من أبناء أبين للرئيس الزُبيدي النجاح الكبير الذي حققه اللقاء التشاوري الجنوبي، والذي توّج بتوقيع الميثاق الوطني الجنوبي، مؤكدين وقوفهم خلف قيادته حتى استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.

ووعد الرئيس القائد، الحاضرين بزيارة قريبة إلى محافظة أبين، والوقوف على احتياجات أبنائها، وتفقد سير العمل في عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة، وفي مقدمتها مشروع سد حسّان والذي يعد من أكبر المشاريع الحيوية على مستوى الجنوب.

وكلّف الرئيس القائد في ختام اللقاء، عددا من الحاضرين من ممثلي الأمراء والسلاطين، بإعداد مسودة لتفعيل دور الجانب القبلي في المحافظة لحل المشكلات العالقة.