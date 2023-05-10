شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يفتتح مستشفى عدن العام واعادة تأهيل مطار عدن ويدشن حزمة المشاريع السعودية في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افتتح فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاربعاء مستشفى عدن العام، ومركز القلب، والعيادات الصحية الملحقة بالمجمع الطبي الذي سيقدم خدمات مجانية لأكثر من 500 الف مواطن سنويا في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الاخرى.

وكان في استقبال فخامة الرئيس بمقر المشروع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، والامين العام لمحافظة عدن بدر معاون، والسفير السعودي لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن محمد سعيد ال جابر، ومدير المستشفى الدكتور احمد الجفري، وعدد من المسؤولين.

وطاف رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه السفير محمد ال جابر بمركز القلب وعدد من اقسام المستشفى مستمعا الى شرح موجز من الطواقم الطبية المتخصصة حول نوعية وعدد الحالات التي استقبلها المستشفى خلال الاشهر الماضية.

كما زار فخامته ومرافقوه، عدد من المرضى في قسم تمديد الاطفال، واطمأن الى حالاتهم الصحية من الاطباء المعنيين.

ولدى زيارته للمجمع الطبي ادلى فخامة الرئيس بتصريح لوسائل الاعلام أعرب فيه عن سعادته بافتتاح هذا المرفق الطبي الحيوي لسكان عدن والمحافظات الاخرى، قائلا انه يمثل شاهدا جديدا على متانة وخصوصية العلاقات اليمنية السعودية والالتزام المبدئي للأشقاء تجاه الشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية، والازمة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

اضاف: نحن على ثقة بأن مثل هذه المشاريع الواعدة ستمثل نقلة نوعية للقطاعات الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات الاخرى، كما هو الحال بالنسبة لمستشفى عدن العام الذي سيقدم خدمات مجانية لنحو 500 الف نسمة سنويا.

وأعرب فخامته عن عظيم شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية بقيادة اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، وللبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن الذي عمل على انجاز هذه المشاريع الحيوية تحت اشراف دائم من سعادة السفير محمد ال جابر.

واشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى التدخلات الإنمائية والإنسانية التي يعمل عليها الأشقاء السعوديون، من المدن الطبية والتعليمية في المهرة، وتعز، وحضرموت، وغيرها، إلى المشاريع الواعدة في مجال الطاقة وتحلية المياه، وقبل ذلك المنح التمويلية والنفطية التي صارت جزءا من مواردنا الرئيسة لإبقاء ملايين السكان على قيد الحياة.

والى جانب مركز القلب يضم المستشفى اقسام الطوارىء، والباطنة، والمسالك البولية، والنساء والولادة، والعظام، والانف والاذن والحجرة، والعيون، والأشعة واجهزة الرنين المغناطيسي، والتحاليل الطبية وبنك للدم، والعيادة العامة والمتخصصة، وغرف عمليات جراحية وغيرها من الاقسام المجهزة بأحدث المستلزمات الطبية.

وللمستشفى أهمية بالغة في دعم قدرات قطاع الصحة في محافظة عدن وما جاورها، حيث شهد تشغيله التجريبي تسجيل 86,860 مراجعا، كما بلغ إجمالي مراجعي قسم المختبر 92,054، فيما بلغ إجمالي مراجعي قسم الأشعة 23,054، وكذلك إجراء 436 عملية قسطرة، و56 عملية قلب مفتوح، فيما بلغ إجمالي المنومين في مركز القلب 516 وذلك حتى نهاية شهر أبريل الماضي.

ويأتي مشروع تجهيز وإعادة تأهيل مستشفى عدن العام للإسهام في تحسين أداء القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة بمحافظة عدن وما جاورها، كما يسهم المشروع في تعزيز الصحة الجيدة والرفاه وتحسين الخدمات الطبيّة، إضافة إلى زيادة فرص حصولهم على العلاج بجميع أطيافهم وأعمارهم وأجناسهم.

وتبلغ مساحة مستشفى عدن العام 20.000 متر مربع، وتم تجهيزه بـ 2187 من الأجهزة والمعدات الطبية بسعة سريرية بلغت 270 سريرًا، ووفر المشروع جميع أجهزة التكييف المركزي للمستشفى، إضافة إلى اللوحات الإلكترونية الرئيسة والفرعية وغيرها، وتوريد وتركيب محرقة النفايات الضارة.

ويسهم إعادة تأهيل مستشفى عدن العام في توفير الطاقة الكهربائية عبر 5 محولات (3 أساسية، و 2 إضافية) بقدرة 1600 كيلو فولت إمبير ومحولات بقدرة (11/0.4/0.23) فولت 500 هرتز، إضافة لتوفير مولد طوارئ بقدرة 1000 كيلو فولت إمبير، و 5 مولدات بنظام لوحات تزامنية.

كما وضع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي حجر اساس المرحلة الثالثة لإعادة تأهيل مطار عدن الدولي بحضور وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، وسفير المملكة العربية السعودية محمد ال جابر المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن المنفذ للمشروع.

واطلع فخامة الرئيس على المشاريع المنجزة خلال المرحلة الثانية من المشروع بما فيها اعادة تأهيل وانشاء ممر الهبوط والاقلاع "الرانوي " وأجهزة الملاحة الجوية والاتصالات، التي من شانها احداث نقلة نوعية في خدمات المطار ليصبح واحد من أفضل الموانئ الجوية في المنطقة.

بعد ذلك شهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر حفل تدشين المشاريع السعودية في اليمن ضمن 229 مشروعا ومبادرة تنموية في انحاء اليمن.

وخلال الحفل تحدث رئيس مجلس والوزراء الدكتور معين عبدالملك بكلمة حول اثر المشاريع السعودية في اليمن، وتدخلاتها الانمائية ودورها المحوري في تخفيف المعاناة الانسانية، وتحفيز النمو والاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير القيادة السياسية والحكومة، للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا موقفها الاخوي المشرف الى جانب الشعب اليمني، ودعم تطلعاته في مختلف المجالات.

كما تحدث السفير محمد ال جابر حول حزمة المشاريع السعودية التي دشنت اليوم بافتتاح مستشفى عدن العام والمرحلة الثالثة لإعادة تأهيل مطار عدن الدولي، مؤكدا التزام المملكة بدعم اليمن وشعبه على مختلف الاصعدة.

بعد ذلك زار رئيس مجلس القيادة مشروع مسام لتطهير الاراضي اليمنية من الالغام التابع لمركز الملك سلمان للاغاثة.

واستمع من مدير المشروع اسامة القصيبي الى شرح موجز حول انشطة البرنامج ونتائج عملياته في نزع الغام المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

وطاف الرئيس بمعرض الصور التي توثق ضحايا الغام المليشيات في اوساط المدنيين، والفرق النابعة للمشروع.

رافق رئيس مجلس القيادة خلال الزيارات، امين عام رئاسة الجمهورية ياسر الشقي وعدد من المسؤولين.