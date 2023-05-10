شكرا لبحثكم عن خبر العماد ومحفوظ يتفقدان مراكز اختبارات شهادة الثانوية العامة بالمعلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خاص -المركز الاعلامى م المعلا تفقد الاستاذ عبد الناصر عماد القائم بأعمال مدير عام مديرية المعلا ومعه الاستاذ ياسر محفوظ مدير مكتب التربية والتعليم م المعلا مراكز الاختبارات النهائية لشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. وطاف العماد ومحفوظ بالفصول المخصصة الطلاب والطالبات المتقدمين لاختبارات الثانوية كما تققدا تجهيزات منظومة الطاقة الشمسيه للكهرباء في المراكز واعمال النظافة. ويبلغ عدد المراكز المخصصة للاختبارات النهائية لشهادة الثانوية العامة في المعلا ثلاثة مراكز هي مجمع حمزه التربوي وثانوية مأرب وثانوية اكتوبر للبنات فيما يبلغ عدد الطلاب والطالبات (319)للقسم الادبي و(655) لللقسم العلمي وستجري في الرابع عشر من مايو الحالي

كانت هذه تفاصيل خبر العماد ومحفوظ يتفقدان مراكز اختبارات شهادة الثانوية العامة بالمعلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.