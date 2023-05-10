شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يترأس اجتماعا لهيئة الرئاسة والهيئات المساعدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ترأس الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا مشتركا لهيئة رئاسة المجلس ورؤساء الهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الرئيس الزبيدي بأعضاء هيئة الرئاسة الجدد، ورؤساء الهيئات المساعدة، مشيرا إلى أن الجنوب يقف على اعتاب مرحلة جديدة تتطلب من الجميع بذل جهود مضاعفة للارتقاء بوتيرة العمل كلا من موقعه، وبما يحقق الأهداف التي يعمل المجلس الانتقالي الجنوبي على إنجازها ككيان يحمل قضية الجنوب ويسعى لتحقيق تطلعات شعبه في استعادة دولته كاملة السيادة.

وناقش الاجتماع اتجاهات المرحلة والخطوط العريضة لسياسة المجلس في المرحلة القادمة، وسُبل وآليات إنجاز المهام المُناطة بهيئة الرئاسة والهيئات المساعدة، وبهذا الخصوص حثّ الرئيس القائد الجميع على تحمل مسؤولياتهم الوطنية والعمل بجدية وإخلاص والتعاون والتنسيق بين مختلف هيئات المجلس وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز المهام.

ووقف الاجتماع أمام النتائج التي حققها فريقا الحوار الوطني الجنوبي في الداخل والخارج والتي تُوجت بالتوقيع على الميثاق الوطني الجنوبي، حيث جدد الرئيس الزُبيدي في هذا الشأن التأكيد على أن المجلس الانتقالي الجنوبي سيواصل مساعيه الجادة لتعزيز الاصطفاف الجنوبي وترسيخ مبدأ الحوار كنهج وحيد لحل الخلافات وتسوية التباينات نحو شراكة وطنية حقيقية تؤسس لدولة جنوبية فدرالية حديثة خالية من الصراعات.

وتطرق الاجتماع إلى جُملة من المستجدات الإنسانية في عموم محافظات الجنوب في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية التي ضاعفت من معاناة المواطنين، وبهذا الجانب أكد الرئيس الزُبيدي أن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن يُمثل أولوية قصوى للمجلس، وسيعمل من خلال هيئته التنفيذية على تحسين الخدمات وضمان استمراريتها.