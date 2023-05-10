شكرا لبحثكم عن خبر الشرطة تلقي القبض على مطلوب أمنيًا في الشيخ ثمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الحزام الأمني العاصمة عدن من إلقاء القبض على مطلوب أمني (ح.أ) خلال عملية أمنية لكتيبة الطوارئ والقطاع الثامن في مديرية الشيخ عثمان.

وكشفت العمليات المركزية لحزام عدن أن المتهم يُعد من أبرز المطلوبين أمنيا لدى الجهات الأمنية في العديد من الجرائم الجنائية منها استهداف قوات الأمن وجريمة رمي قنبلة في سوق الهاشمي مما أدى إلى إصابة ستة من المواطنين بينهم طفلة في الثامنة من العمر, إضافة لجرائم التقطع والنهب وإقلاق السكينة العامة.

وأشارت العمليات إلى أن العصابة التي يقودها المتهم حاولت استهداف قوات الحزام الأمني حيث تصدت لها قواتنا وأصيب أحد افراد العصابة ليتم نقله إلى أحدى المستشفيات لتلقي العلاج تحت حراسة مشددة.

وأكدت قوات الحزام الأمني قيامها بعمليات البحث والتحري للقبض على بقية المتهمين من أفراد العصابة, مضيفة أنها ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار العاصمة عدن.