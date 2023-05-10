شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يفرض على اليمنيين الامريكيين دفع رسوم مالية لدخول بلادهم .. صورة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
فرضت مليشيا الحوثي، رسومًا على اليمنيين الحاصلين على الجنسية الأمريكية، في حال قرروا زيارة بلادهم الأم.
وقال مسافرون، إن اليمنيين الحاملين الجوازات الأميركية لا يستطيعون دخول المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي إلا بعد دفع مبلغ مالي في إحدى النقاط ، تحت مسمى رسوم دخول الوطن.
وأظهرت صور ومستندات رسمية، صادرة عن مليشيا الحوثي تؤكد أخذ مبالغ مالية، مقابل السماح للمواطنين بزيارة أهاليهم.
وتفرض مليشيا الحوثي رسومًا وجبايات على المواطنين في مناطق سيطرتها تحت مسميات متعددة، وتمتنع عن تقديم أي خدمة لهم، بما فيها مرتبات الموظفين التي تصادرها المليشيات منذ سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي يفرض على اليمنيين الامريكيين دفع رسوم مالية لدخول بلادهم .. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.