شكرا لبحثكم عن خبر معاوية والسقاف يقومان بالنزول الميداني لشارع شرطة الممدارة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - - أنباء عدن :

قام مدير عام مديرية الشيخ عثمان الدكتور وسام معاوية بمعية المهندس محسن علوي السقاف المدير العام لمشروع الأشغال عدن أبين ، بالنزول الميداني للشارع الممتد من بلوك 9 مروراً من أمام شرطة الممدارة وحتى يلاقي شارع الخمسين (شارع المنار مول) .

وخلال الزيارة أكد السقاف عزم مشروع الأشغال إعلان المناقصة قريباً للشروع بتنفيذ العمل والإنتهاء من إنجازه خلال عامنا الحالي 2023م .

بدوره شكر معاوية المهندس السقاف على جهوده التي يبذلها وتبنيه لتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية الهامة التي تخفف من معاناة المواطنين وتلبي متطلباتهم المشروعة.

رافقهم في النزول المهندس حافظ إبراهيم مدير مكتب الأشغال بالمديرية ، ومهندسين تابعين لمشروع الأشغال.