الشرطة تحقق في أسباب وفاة مواطن داخل سيارته بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - العثور على رجل متوفي بداخل سيارته في المعلا بعدن
قال مواطنون لمراسل صوت عدن الإخباري انه تم اليوم العثور على جثة رجل بداخل سيارته بمنطقة الدائري في مديرية المعلا.
واضافوا انه السيارة كانت متوقفة وبداخلها رجل قد فارقت روحه لجسده.
و تباشر الأجهزة الأمنية جمع الاستدلالات في موقع الحدث لمعرفة هوية الشخص المتوفى وأسباب وفاته.
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