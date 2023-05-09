مأرب.. برنامج أممي لتنمية القدرات المهنية للمعلمين بالتعاون مع وزارة التربية

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي صباح اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع منظمة سول للتنمية والذي يهدف الى تنمية القدرات المهنية للمعلمين في الجوانب العلمية والمهارية والمعرفية.

وشدد الوكيل الفاطمي خلال عملية التدشين على أهمية تنمية قدرات المعلم لما لذلك من انعكاس ايجابي على مستوى الأداء خلال عملية التعليم، مؤكدا دعم السلطة المحلية لكافة المشاريع التنموية في المحافظة.

المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة سول للتنمية بالشراكة مع وزارتي الإدارة المحلية والتربية والتعليم يستهدف 240 معلم ومعلمة ، ويستمر حتى نهاية مايو الجاري.

وقالت أسماء أحمد منسقة المشروع لدى منظمة سول إن تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى تركز على التوجيه والارشاد المهني في المدارس والتي تهدف الى تدريب المعلمين على كيفية مساعدة الطلاب في اختيار تخصصاتهم المستقبلية، فيما تركز المرحلة الأخرى على الدليل الوطني للأمن والسلامة في المدارس.

وزار الوكيل الفاطمي ومعه نائب مدير عام مكتب التربية والتعليم عبدالعزيز الباكري قاعات التدريب، حاثا المتدربين على التفاعل الجدي مع المشروع والحرص على الاستفادة الواسعة منه وكسب خبرات متعددة.