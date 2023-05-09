شكرا لبحثكم عن خبر مركز التغيير بشبوة ينظم دورة في مجال كتابة القصة الصحفية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دشن وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق اليوم فعاليات الدورة التدريبية في مجال كتابة القصة الصحفية الانسانية والتي ينظمها مركز التغيير للاعلام والدراسات بالمحافظة لمدة ثلاثة ايام بمشاركة كوكبة من العاملين في مختلف وسائل الاعلام التقليدية والحديثة بالمحافظة .

ونوه الدكتور لمروق باهمية الدورة وبرنامجها العلمي للمشاركين ، لافتا بدورها في تعريفهم بحقلٍ من حقول الاعلام المعاصر واكتسابهم مهارات مهنية جديدة في مجالاته العلمية والعملية ، لافتا بمناسبة هذه القوالب الصحفية الحديثة مع الاوضاع الانسانية في اليمن ، مؤكدا بانها تمثل مخزونا ثريا وكبيرا للمبدعين في مجال كتابة القصة بمختلف اشكالها والوانها ،

مثنيا على تبني مركز التغيير لاستراتيجية النهوض بواقع القطاع الاعلامي بالمحافظة وبناء قدرات كوادره المهنية في مختلف المجالات والفنون الصحفية .

واستعرض مدرب الدورة عبدالرحمن انيس البرنامج العلمي لها ، موضحا ارتباطه الوثيق بالعناصر الفنية لكتابة القصة الخبرية والصحفية المؤثرة في نفسية القارئ .

حضر التدشين مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة محسن سنان .