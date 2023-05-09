شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الرباط - خاص

التقى فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) المتفرعة عن منظمة التعاون الإسلامي.

حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين المجلس والمنظمة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر الإيسيسكو في الرباط، أشاد القاضي محسن بالدور الذي تقوم به المنظمة في ميادين التربية والعلوم والثقافة.

من جانبه، أكد الدكتور المالك حرص منظمة الإيسيسكو، في إطار رؤيتها الانفتاحية على عقد شراكات مع الجميع، لفائدة دولها الأعضاء والمجتمعات الإسلامية حول العالم.

حضر اللقاء كل من: القاضي الدكتور علي عطبوش عوض، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، والقاضي غالب بن غالب فريد، مدير مكتب رئيس المجلس، والدكتور نضال شيخ عبيد، عميد المعهد العالي للقضاء، كما حضره سعادة السفير عزالدين الأصبحي، سفير بلادنا لدى المملكة المغربية الشقيقة، وسعادة القنصل العام حسين صالح بن صالح.

وعقب اللقاء، طاف رئيس المجلس والوفد المرافق له في أقسام المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، التابع للمنظمة، والذي يُعنى بالتعريف الحضاري الشامل بالنبي ﷺ، وآدابه الكريمة، وأخلاقه العظيمة، وشريعته السمحة.

واطلع على المجسمات والعروض ثلاثية الأبعاد لمكة المكرمة والمدينة المنورة كما كانتا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأدلى رئيس المجلس بتصريح صحفي، عبَّر فيه عن إعجابه بالمنهج العلمي المتميز، والتأصيل البحثي المحكم، والتوثيق التقني الفريد، والعرض الإبداعي المبتكر، عبر أحدث الوسائل والتقنيات.