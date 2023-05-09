رئيس الوزراء يترأس في عدن اجتماع لقيادة وزارة النقل وعدد من الهيئات والمؤسسات التابعة لها

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يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن :

ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع لقيادة وزارة النقل وعدد من الهيئات والمؤسسات التابعة لها، وذلك لمناقشة أوضاع النقل الجوي وسير العمل في مطارات المحافظات المحررة وخطط تطويرها وتحديثها.

واطلع رئيس الوزراء من وزير النقل عبدالسلام حميد، على سير العمل في الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها، بما في ذلك الخطط المعدة لتشغيل مطار الريان الدولي بالمكلا بكامل جاهزيته، بعد إعادة تأهيل الصالات الداخلية ومواقف المطار، إضافة الى سير العمل بمطار عدن وتطويره، وأوضاع بقية المطارات في المحافظات المحررة.. مشيرا الى مستوى تنفيذ التوجيهات الخاصة بوضع المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية، وتقديم المزيد من التسهيلات للتجار المستوردين، بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع و تخفيض كلفة النقل والتأمين في موانئ المناطق المحررة ورفع كفاءة عملية نقل وايصال البضائع والسلع المختلفة.

واستعرض الدكتور معين عبدالملك، مع قيادة وزارة النقل والخطوط الجوية اليمنية، الجهود المستمرة لتسريع عمليات الاجلاء للرعايا اليمنين العالقين في الاراضي السودانية وتقديم الرعاية والمساعدات اللازمة لهم، بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

ووجه رئيس الوزراء، وزارة النقل بمتابعة تنفيذ خطط رفع جاهزية الموانئ البرية والبحرية والجوية وتطويرها وتشغيلها بكامل طاقتها.. مؤكدا على التسريع بتنفيذ خطط إعادة تشغيل مطار الريان الدولي بكامل جاهزيته وإنجاز المشاريع المتعلقة بتطوير النقل البري والبحري والجوي في مختلف المنافذ بالمحافظات المحررة.

وقدم رئيس الوزراء الشكر والتقدير لجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية في اسناد الجهود الحكومية لإجلاء مئات الرعايا اليمنيين من السودان الشقيق، وتقديم العون اللازم لهم.. موجها الجهات المختصة بمضاعفة الجهود والمتابعة المستمرة، لضمان امن وسلامة ابناء الجالية اليمنية في السودان ومواصلة عملية الاجلاء و تقديم كامل الرعاية الممكنة لهم.

شارك في الاجتماع رئيس شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود ووكيل هيئة الطيران المدني محمد ناشر وعدد من المسؤولين.