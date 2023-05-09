شكرا لبحثكم عن خبر اختتام الدورة الأولى في إعداد الخبر الصحفي الرياضي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إختتمت يوم أمس بقاعة مستشفى ابن خلدون بحوطة لحج فعالية الدورة التدريبية الأولى حول إعداد وتحرير الخبر الصحفي واساسيات الصحافة الرياضية والتي تاتي برعاية دائرة الشباب والرياضة بالامانة العامة للانتقالي تحت إشراف وتنظيم أدارة الشباب والطلاب بانتقالي م/لحج ممثلة بالاستاذ ادهم الغزالي ضمن برنامج الدائرة لبناء قدرات الاعلاميين الجنوبيين في مختلف محافظات الجنوب حيث شارك في الدورة ١٩ مشاركا ومشاركة من الإعلاميين في مديريتي تبن والحوطة.

وفي ختام الدورة التي شهدت توزيع شهادات للمشاركين اكد مدير ادارة الشباب والطلاب بانتقالي لحج الغزالي على الاهتمام بالجانب الاعلامي الرياضي من خلال اقامة العديد من الدورات للاعلامين المبتدئين في جميع المجالات من اجل اكتسابهم مزيدا من الخبرات وتطوير للاداء ، منوها بان برنامج الدائرة مستمر في اقامة الدورات التاهيلية للشباب وستنطلق يوم غدا الدورة الثانية (مهارات التصوير الاحترافي)ضمن البرنامج التدريبي..