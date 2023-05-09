شكرا لبحثكم عن خبر إستئناف التظاهرات الغاضبة في زنجبار للمطالبة بسرعة تنفيذ القصاص بحق قاتل الطفل ميثاق الدابية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استأنف العشرات من أبناء مدينة زنجبار في محافظة أبين، صباح اليوم الثلاثاء، التظاهرات الغاضبة للمطالبة بسرعة تنفيذ حكم القصاص بحق قاتل و مغتصب الطفل المغدور به ميثاق عبيد الدابية ، البالغ من العمر 10 سنوات والذي عثر عليه مقتولا في منزل المدان (ع ، ص ، أ ، م ) في شهر مارس المنصرم للعام الحالي.

التظاهرة الحاشدة و الغاضبة المنددة بالجريمة طالب فيها اولياء دم الطفل المغدور به نيابة أبين العامة سرعة تسليم الملف الى المحكمة العليا للمصادقة على الحكم الابتدائي والاستئنافي والذي قضي منطوقه بالإعدام قصاصاً وتعزيراً لقاتل ومغتصب الطفل والسير بالقضية بالإجراءات المستعجلة ، بعد اعترافه بجريمته البشعه ليكون عبر لغيره من الذئاب البشرية المجرمة ، وسط تنامي الغضب الشعبي المندد بالجريمة.

وطاف المتظاهرون شوراع المدينة وصولاً الى مبنى المجمع الحكومي القديم للمطالبة بتنفيذ القصاص دون تاخير او مماطلة .

يذكر ان اسرة الطفل استأنفت التظاهرات من اجل التسريع بالقصاص العاجل بحق قاتل ابنها كونها اصبحت قضية رأي عام ويخرج الشارع بين الحين والاخر من أجل تحقيق العدالة .

مبينين ان ملف القضية ظل حبيس الادراج في نيابة أبين بعد ان أيدت محكمة الاستئناف بمحافظة أبين الحكم الابتدائي الصادر من محكمة زنجبار الابتدائية بتاريج 21 مارس 2023م والذي قضى منطوقه بالإعدام قصاصاً وتعزيراً لسفاح براءة الطفولة .

وأكد المتظاهرون مواصلة التظاهر وإقامة الوقفات الإحتجاجية حتى تحقيق مطالبهم المشروعة التي كفل بها القانون و الدستور والشرائع الدينية.