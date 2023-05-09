شكرا لبحثكم عن خبر الداؤودي يتفقد مستوى إنجاز مشروعي إعادة تأهيل "مبنى المؤسسة العامة للمسالخ" و"صالة نادي المنصورة" بتكلفة أكثر من نصف مليار ريال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - محمد القادري:

تفقد مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي، اليوم "الثلاثاء"، سير العمل في مشروعين خدميين الجاري تنفيذهما في المديرية، بتكلفة إجمالية بلغت "598" مليوناً و"14" ألفاً و"138" ريال، بتمويل محلي.

أطلع الداؤودي، وبحضور مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية، المهندس رافت كوكني، على مستوى الإنجاز في مشروع إعادة تأهيل مبنى المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم - في مرحلته الثانية - بعد إنجاز المرحلة الأولى مؤخراً ، بتكلفة مالية للمرحلتين "276" مليوناً و "584" ألفاً و"298" ريال، بتمويل مشترك من السلطة المحلية بالعاصمة والمديرية.

كما أطلع مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، على سير العمل في مشروع إعادة تأهيل وتجهيز وتاثيث صالة نادي المنصورة الرياضي، البالغ تكلفته "321" مليوناً و"429" ألفاً و"840" ريال، بتمويل مشترك من السلطة المحلية بالمديرية والعاصمة.

وخلال زيارته التفقدية، أكد مدير عام مديرية المنصورة، أحمد علي الداؤودي، بأن تنفيذ تلك المشاريع، تأتي تحت رعاية كريمة واهتمام كبير من قبل معالي وزير الدولة - محافظ العاصمة عدن - أحمد حامد لملس، في النهوض وتوفير الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى أن مشاريع البنية التحتية تحتل أولوية قصوى لدى قيادة السلطة المحلية في المديرية.