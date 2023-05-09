شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية يؤكد على اهمية تفعيل البصمة الإلكترونية لمنع الازدواج الوظيفي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، على اهمية تفعيل البصمة الإلكترونية لمنع الازدواج الوظيفي داخل المؤسسة الأمنية وتصحيح وتثبيت الوثائق الكترونيًا وصرف البطائق الإلكترونية لمنتسبي وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا ضم المفتش العام اللواء الركن فائز غلاب، ووكيلا الوزارة لقطاع الأمن والشرطة والموارد المالية والبشرية اللواء الركن عبدالله جابر، واللواء الركن محمد الأمير، ومدراء عموم شؤون الضباط والأفراد والمالية، لمناقشة الإجراءات العملية الخاصة بتفعيل نظام البصمة الالكترونية لمنتسبي الوزارة.

واستمع وزير الداخلية، من وكيل قطاع الموارد المالية والبشرية ومدراء عموم شؤون الضباط والأفراد والمالية بالوزارة، إلى شرح حول الخطوات العملية لبدء العمل في توحيد قاعدة البيانات ومطابقتها.

كما اطلع وزير الداخلية من وكيلا قطاع الأمن والشرطة والموارد المالية والبشرية، على سير العمل في الوحدات والاجهزة الأمنية والصعوبات التي تعترض سير عملهم وسبل التغلب عليها.