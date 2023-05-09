شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 1.133 لغمًا خلال اسبوع زرعتها المليشيا الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - =انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1.133 لغمًا خلال الفترة من 29 أبريل وحتى 5 مايو 2023م، زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف محافظات الجمهورية.

واوضح المركز في بيان له، ان الالغام المنزوعة منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و194 لغمًا مضادًا للدبابات، و924 ذخيرة غير منفجرة، و9 عبوات ناسفة،ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ مشروع "مسام" 397 ألفًا و214 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

