شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس النيابة العامة بالمغرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن يحيى طالب، اليوم في العاصمة المغربية الرباط، مع الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المملكة المغربية الشقيقة، المستشار الحسن الداكي، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك في مجال القضاء وسبل تعزيزها.

وفي اللقاء، أشار القاضي محسن يحيى طالب إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، مستعرضًا أوضاع القضاء في بلادنا والصعوبات التي يواجهها في ظل الحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية وتداعياته السلبية على الوطن والمواطن.

بدوره ابدى المستشار الداكي رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون القضائي مع بلادنا، منوها بانضباط الجالية اليمنية في المملكة وعدم تسجيل قضايا جنائية ضد أي من أفرادها.

حضر اللقاء أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي عطبوش وعميد المعهد العالي للقضاء الدكتور نضال شيخ عبيد ومدير مكتب رئيس المكلس، القاضي غالب بن غالب فريد، وسفير بلادنا لدى المغرب عز الدين الأصبحي والقنصل العام حسين صالح بن صالح، وعدد من القضاة ورؤساء الدوائر في النيابة العامة بالمغرب.

