شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إفتتاح وحدة ومخيم لعلاج الأورام في المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان، اليوم، وحدة أورام الجهاز التناسلي الانثوي بهيئة مستشفى ابن سيناء العام بمدينة المكلا.

واطلع نائب الوزير من رئيس الهيئة الدكتور خالد شيبان، ورئيس وحدة الأورام الدكتور ماهر السقاف على التجهيزات وطبيعة الخدمات التي ستقدّمها الوحدة لمريضات السرطان وتوفير العلاج لهن، مشيرين إلى أن الوحدة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى اليمن، تأتي نتاج شراكة بين الهيئة ومؤسسات النفع المجتمعي ومن بينها تنفيذ مخيم طبي مجاني على مدى عام لجراحة الأورام السرطانية، بتمويل من جمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت الشقيقة.

كما تفقد نائب الوزير غرفة العمليات التي يتم تجهيزها بأحدث المعدات على نفقة مؤسسة خيرية، بالإضافة إلى الترتيبات الجارية لتنفيذ مشروع طبي مجاني لاجراء عمليات سرطان الثدي والجراحات التجميلية بمشاركة جراحين استشاريين من جمهورية مصر العربية وأطباء من ذوي الاختصاص من المكلا وعدن وصنعاء، وذلك ضمن أنشطة المؤتمر الدولي لأمراض السرطان في اليمن الذي سيعقد في حضرموت والفعاليات المصاحبة له.

وفي السياق دشن نائب وزير الصحة في المركز الوطني لعلاج الأورام بالمستشفى مخيمًا طبيًا مجانيًا لأورام الأطفال وأمراض الدم، ضمن أنشطة المؤتمر الدولي الأول لأمراض السرطان في اليمن، الذي تقيمه جامعة العرب في النصف الأول من مايو الحالي.

ويستهدف المخيم على مدى أربعة معاينة وعلاج 80 حالة مرضية من الأطفال من قبل استشاريين ونخبة من الأطباء ذوي الاختصاص في أمراض الدم والأورام من المملكة العربية السعودية واليمن.