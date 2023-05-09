شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل وزارة الشباب والرياضة يبحث تطوير العلاقات مع المغرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وكيل وزارة الشباب والرياضة، صالح الفقيه اليوم مع مدير عام التعاون الدولي والتواصل والدراسات القانونية بوزارة الثقافة والشباب والتواصل في المملكة المغربية الشقيقة، محمد اوزيان، بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة، وآلية استكمال الإجراءات الفنية لتوقيع برتوكول التعاون بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة، وتبادل الخبرات الإدارية، وتدريب القيادات الشبابية.

كما جرى خلال اللقاء بحث امكانية تدريب عدد من اللاعبين اليمنيين بالتنسيق مع اكاديمية الملك محمد السادس لكرة القدم، وكذا تنسيق كافة الجهود الشبابية والرياضية بما يخدم مصالح الشباب والرياضة في البلدين الشقيقين.

