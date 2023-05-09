شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي يسمي أعضاء القيادة التنفيذية العليا لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سمى المجلس الانتقالي الحنوبي اعضاء القيادة التنفيذية العليا لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي. سالم عبدالله عيسى السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية. د. احمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشئون المغتربين. سالم صالح سالم بن بريك وزير المالية. د. واعد عبدالله عبدالرزاق باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي نايف صالح عبدالقادر البكري وزير الشباب والرياضة. د . سعید سلیمان بركات الشماسي، وزير النفط والمعادن. اللواء الركن/ إبراهيم علي أحمد حيدان وزير الداخلية. د. عبدالناصر أحمد علي الوالي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات. د. عبد السلام صالح حميد وزير النقل م. مانع يسلم صالح بن يمين، وزير الكهرباء والطاقة. د. محمد سعيد الزعوري، وزير الشئون الاجتماعية والعمل. المهندس سالم محمد الحريزي، وزير الأشغال العامة والطرق. محسن محمد حسين الداعري، وزير الدفاع أحمد حامد لملس، محافظ العاصمة عدن. ابو بكر حسين سالم، محافظ محافظة أبين. احمد عبد الله التركي، محافظ محافظة لحج. عوض محمد بن الوزير، محافظ محافظة شبوة. علي مقبل صالح، محافظ محافظة الضالع. مبخوت مبارك بن ماضي، محافظ محافظة حضرموت. محمد علي ياسر، محافظ محافظة المهرة. رأفت علي ابراهيم الثقلي، محافظ محافظة سقطرى

كانت هذه تفاصيل خبر الانتقالي يسمي أعضاء القيادة التنفيذية العليا لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.