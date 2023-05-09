الإتحاد الأوروبي: اليمن دخل فصل من الأمل غير مسبوق ونشعر بوجود إرادة سياسية لطي الصراع

قال الاتحاد الأوروبي "أن اليمن دخل في فصل غير مسبوق من الأمل منذ اندلاع الصراع، حيث بشرت الهدنة التي توسط فيها المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غروندبرغ بفترة من الهدوء النسبي، وهي أطول فترة شهدها اليمن في السنوات الثماني الأخيرة من الحرب".



وقال سفير بعثة الاتحاد الاوروبي في اليمن غابرييل مونويرا فينالس – في خطاب بمناسبة يوم أوروبا – "الهدنة وعلى الرغم من عدم تجديدها في أكتوبر الماضي، حافظت مع ذلك على حالة من الاستقرار النسبي مع انخفاض كبير في الأعمال العدائية في جميع أنحاء البلاد، حيث يواصل العديد من اليمنيين الاستفادة من الرحلات الجوية بين صنعاء وعمان، والعديد من الشحنات التي تدخل موانئ الحديدة".



وأضاف: "على الرغم من أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه، إلا أننا نشعر بوجود إرادة سياسية لطي صفحة الصراع في اليمن، لقد تابعنا جميعًا ورحبنا بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بشكل خاص في الأشهر الأخيرة".



وأشار سفير الاتحاد الأوروبي "نأمل أن تؤدي إلى نتيجة إيجابية قريبًا"، لافتا "بالنسبة للاتحاد الأوروبي، تعتبر العملية السياسية الشاملة والشاملة ذات أهمية قصوى، حيث نعتقد أن مثل هذه العملية فقط يمكن أن تؤدي إلى سلام مستدام في اليمن".



وقال: "كان الاتحاد الأوروبي نشطًا بشكل خاص في ثلاث مجالات استراتيجية تؤكد أهمية مشاركة الاتحاد الأوروبي في اليمن" وهي كالاتي:



أولاً على الجبهة السياسية: لقد دعمنا بنشاط جهود الأمم المتحدة لإحلال سلام دائم في اليمن، لقد قمنا مع الدول الأعضاء بما لا يقل عن خمس زيارات إلى عدن، ناهيك عن الزيارات العديدة لتعاوننا وزملائنا في هيئة الحماية الاوروبية وعمليات الاغاثة الانسانية إلى صنعاء وأماكن أخرى في البلاد.



ثانياً، على الصعيد الإنساني: على الرغم من بعض التحسينات وتقليص الأعمال العدائية، لا تزال هناك احتياجات إنسانية هائلة. من الأهمية بمكان الحفاظ على الدعم الإنساني لضمان عدم فقدان المكاسب المحققة، لطالما كان الاتحاد الأوروبي شريكًا موثوقًا به لليمن في الأمور الإنسانية. في هذا الصدد، خلال حدث التعهدات رفيع المستوى الذي عقد في جنيف في فبراير، كان الاتحاد الأوروبي أكبر مساهم. حيث تعهد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بأكبر تعهد، بلغ إجماليه 500 مليون دولار أمريكي.



ثالثاً، على صعيد التعاون الإنمائي: أنا فخور بأن أشير إلى أننا كنا نشطين بشكل خاص خلال العام الماضي بكوننا واحداً من أكبر الجهات المانحة للتنمية في اليمن، مع التركيز على بناء القدرة على الصمود، ودعم الاقتصاد، وتعزيز السلام والأمن وحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى علاقاتنا الجيدة مع السلطات اليمنية، فإن مشاركتنا ودعمنا للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية أمر أساسي - والذين سيكونون لاعبين رئيسيين في سلام الغد.



وقال السفير الأوروبي "يدعم عملنا المشترك في هذه المجالات الثلاثة هدفًا بسيطًا مشتركًا: وهو سلام دائم في اليمن لجميع اليمنيين".



وتابع: "من الواضح أن "جميع اليمنيين" تشمل نصف السكان المستبعدين حاليًا إلى حد كبير من جهود السلام: النساء اليمنيات، وبالإضافة إلى مشاركتهن السياسية المحدودة، فإنني أشعر بقلق عميق إزاء القيود المفروضة على حرية المرأة في التنقل في أجزاء من البلاد، ولا سيما في الشمال".