شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : اعلان أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أحمد سعيد بن بريك نائباً لرئيس المجلس فرج سالمين محمد البحسني نائباً لرئيس المجلس عبدالرحمن صالح زين المحرمي (أبو زرعه) نائباً لرئيس المجلس عبدالله بن عيسى آل عفرار عضواً في هيئة رئاسة المجلس عبدالرب أحمد النقيب عضواً في هيئة رئاسة المجلس فضل محمد حسين الجعدي عضواً في هيئة رئاسة المجلس علي عبدالله سالم الكثيري عضواً في هيئة رئاسة المجلس عمرو علي سالم البيض عضواً في هيئة رئاسة المجلس هيثم قاسم طاهر عضواً في هيئة رئاسة المجلس كمال جواد محمد همشري عضواً في هيئة رئاسة المجلس راجح سعيد علي باكريت عضواً في هيئة رئاسة المجلس فادي حسن أحمد باعوم عضواً في هيئة رئاسة المجلس علي هيثم علي الغريب عضواً في هيئة رئاسة المجلس عيدروس محسن حسن اليهري عضواً في هيئة رئاسة المجلس عبدالرؤوف حسن زين السقاف عضواً في هيئة رئاسة المجلس علي ناصر لخشع عضواً في هيئة رئاسة المجلس الخضر محمد السعيدي عضواً في هيئة رئاسة المجلس محمد عبدالله الغيثي عضواً في هيئة رئاسة المجلس عبدالرحمن جلال عبدالقوي محمد شاهر عضواً في هيئة رئاسة المجلس عبدالعزيز عبدالرحمن الجفري عضواً في هيئة رئاسة المجلس سالم علي سعيد القميري عضواً في هيئة رئاسة المجلس يحيى غالب أحمد الشعيبي عضواً في هيئة رئاسة المجلس مؤمن حسن علي السقاف عضواً في هيئة رئاسة المجلس علي أحمد حسين أحمد الجبواني عضواً في هيئة رئاسة المجلس عبدالناصر صالح محمد الجعري عضواً في هيئة رئاسة المجلس محسن علي عبيد مقرراً لهيئة رئاسة المجلس

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