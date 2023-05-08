شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس التنفيذي لكاك بنك يكرم الموظفين المتميزين بمناسبة عيد العمال ويشيد بمستوى الأداء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن :

كرم صباح اليوم القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) الأستاذ "حاشد الهمداني" الموظفين المتميزين في إدارة البنك العامة بالعاصمة عدن وفروع البنك بالمناطق المحررة بمناسبة عيد يوم العمال العالمي.

وأشاد الهمداني- خلال حفل التكريم الذي حضره نائبي الرئيس التنفيذي للقطاع المصرفي رفيق القباطي، والقطاع الإسلامي " فواز بن شعيب، بأداء الموظفين بالبنك وحسن أداء وتميز الموظفين المكرمين البالغ عددهم 25موظفا وموظفة من المبرزين في الادارة العامة للبنك وفروعه بالعاصمة المؤقتة عدن .

وأكد الهمداني"ان الاهتمام بالكادر البشري وتأهيله وتحفيزه تدريبيا ومعنويا هو من اولويات توجهات قيادة البنك لرفع كفاءت الموظف وتحسين اداءه وتقدير جهوده.

لافتا الى أن التكريم يأتى في إطار سعي قيادة البنك وحرصها على إيجاد كادر بشري متمكن في البنك وتعزيزاً الانتماء الوظيفي وحب العمل وبذل المزيد من العطاء.

وأوضح أن عملية عملية التكريم المقبلة لن تقتصر على المناسبات فقط بل ستتولى إدارة الموارد البشرية شهرياً بشكل دوري ومستمر تقييم جميع الموظفين في الادارة العامة وفروع البنك في باقي المحافظات المحررة وفق المعايير المتبعة في البنوك والمؤسسات المالية تكريمهم دوريا ومنحهم شهادة التميز كموظفين مبرزين ومثاليين وتحفيزهم تأهيليا ومعنوياً وماديا.

وحضر حفل التكريم ، مدير الموارد البشرية "منصر جميع" ومدير مكتب الرئيس التنفيذي "ياسر لعسم" والعديد من المدراء الادارات ورؤساء اقسام البنك.