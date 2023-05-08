شكرا لبحثكم عن خبر مواطن يمني يستقبل مولودة جديدة أثناء رحلة الاجلاء من السودان إلى عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عادل حمران

لم يتصور اليمني وليد حسن المطري أن تضع زوجته مولودته الجديدة وهي في رحلة الاجلاء والبحث عن مأوى وذلك بعد أن فاجأها المخاض أثناء رحلة من السودان مرورا بالبحر الى جدة ثم إلى مطار عدن الدولي.

ووصل وليد حسن المطري إلى جانب زوجته وطفلته مطار عدن بجانب 450 عالقا كاشفا عن أهوال التعب والمعاناة التي تعرض لها اثناء البقاء عالقا في مدينة بورتسودان وداعيًا الحكومة اليمنية للاسراع في اجلاء بقية العالقين.

بدأت قصة وليد عندما كان ساكن قرب مطار الخرطوم قبل أن تباغت المعارك الأحياء السكنية ليضطر الهرب مع زوجته عبر مراحل عديدة حتى الوصول إلى مدينة بورتسودان.