شكرا لبحثكم عن خبر تربية المعلا تؤكد استكمال التجهيزات لاختبارات الثانوية العامة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خاص -المركز الاعلامى م المعلا

ترأس الاستاذ عبدالناصر عماد القائم بأعمال مدير عام مديرية المعلا اجتماع حضر فيه الاستاذ ياسر محفوظ مدير مكتب التربية والتعليم م المعلا ومدراء اقسام التعليم العام والامتحانات بالمديرية ومدراء المراكز المخصصة للاختبارات النهائية لشهادة الثانوية العامة..

واطلع العماد على الاستعدادات الحالية لمكتب التربية والتعليم في المديرية لإجراء الاختبارات النهائية لشهادة الثانوية العامة (2022/2023) بقسميها العلمي والأدبي والتي ستجري في الرابع عشر من مايو الحالي .

وشدد العماد على حرص قيادة السلطة المحلية في المديرية بقيادة الاستاذ عبدالرحيم جاوي مدير المديرية على ضرورة توفير كل مقومات نجاح عملية الاختبارات واستعداد السلطة المحلية تقديم كافة مايلزم للإسهام في ذلك.

من جهته أكد الأستاذ ياسر محفوظ مدير مكتب التربية والتعليم م المعلا عن استكمال كافة التجهيزات لإجراء عملية الاختبارات النهائية لشهادة الثانوية العامة في المراكز الثلاثة المخصصة لأداء الامتحانات.

ويبلغ عدد الطلاب والطالبات (329) للقسم الادبي وعدد (655) للقسم العلمي

وفي سياق متصل عقد اجتماع حضره الاستاذ عبدالناصر عماد القائم بأعمال مدير عام مديرية المعلا والاستاذ ياسر محفوظ مدير مكتب التربية والتعليم في المديرية والمهندس محمد الحالمي رئيس اللجان المجتمعية في المعلا وخصص لمناقشة دور اللجان المجتمعية في الإسهام بنجاح عملية الاختيارات النهائية لشهادة الثانوية العامة في المديرية