شكرا لبحثكم عن خبر مدير عام المنصورة يشدد على الإعداد الجيد والتهيئة لامتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن _ محمد القادري:

شدد مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي، على ضرورة الإعداد الجيد والتهيئة للامتحانات النهائية لشهادة الثانوية العامة لهذا العام، وكذا الإستفادة من كافة السلبيات والمعوقات التي رافقت امتحانات العام الماضي والعمل على تلاشيها، مؤكداً إستعداد قيادة السلطة المحلية بالمديرية على تقديم كافة اوجه الدعم والمساعدة لإنجاح العملية الامتحانات.

جاء ذلك، خلال لقائه اليوم "الأثنين"، مع قيادة مكتب التربية والتعليم بالمديرية، لمناقشة الإستعدادات والتجهيزات لإجراء امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي.

وفي اللقاء، أستمع الداؤودي، من مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية، علي علوي السويري، إلى الإعداد المتكامل والتنظيم لإجراء امتحانات الثانوية العامة ل( 2116 ) طالب وطالبة، موزعين على ( 8 ) مراكز إمتحانية.

كما وقف اللقاء، أمام ابرز الهموم والصعوبات التي تعاني منها بعض المدارس والطلبة واتخذ بشأنها المعالجات على حلها.

حضر اللقاء، رئيس مجلس الآباء بمدارس العاصمة عدن، الشيخ علي عبيد الصلاحي.