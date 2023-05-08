شكرا لبحثكم عن خبر الداؤودي يدشن مشروع إعادة تأهيل شارع الدرين بتكلفة أكثر ( 230 ) مليون ريال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - محمد القادري:

تحت رعاية معالي وزير الدولة - محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، دشن مدير عام مديرية المنصورة، أحمد علي الداؤودي، اليوم "الأثنين"، العمل في مشروع إعادة تأهيل وصيانة الشارع العام بالمنطقة الصناعية ( الدرين )، البالغ تكلفته "237" مليوناً و"342" ألفاً و"560" ريال، بتمويل مشترك من السلطة المحلية بالعاصمة والمديرية.

وأطلع الداؤودي، بمعية مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن، المهندس محمد باخبيره، على سير الأعمال الجارية للمشروع الممتد من دوار الخزان حتى كورنيش الفقيد الفنان محمد مرشد ناجي.

واستمع من مدير مكتب الاشغال العامة والطرق بالمديرية، المهندس رافت كوكني، إلى إيضاح حول مكونات المشروع، والذي ينفذه مؤسسة أولاد صلاح للتجارة والمقاولات والإستثمار والتطوير العقاري، والمتضمن إزالة الطبقة الإسفلتية المتهالكة ومن ثم إعادة سفلتة الشارع البالغ طوله "1000" متر وبعرض 12 متراً، وكذا آلية العمل التي تضمن عدم إعاقة حركة المرور اثناء التنفيذ.

وخلال التدشين، حث مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، مقاول المشروع على تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل للشارع وفقاً للمواصفات والمعايير المطلوبة مع الإلتزام بالفترة الزمنية المحددة بما يسهم في تعزيز البنية التحتية، وتسهيل حركة السير، والحد من الإختناقات المرورية.

وأشار الداؤودي، إلى أن المشروع والمشاريع الخدمية الجارية تنفيذها والأخرى التي ستنفذ في مديرية المنصورة، تأتي في إطار خطط وبرنامج السلطة المحلية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ترجمة لتوجيهات معالي وزير الدولة - محافظ عدن - أحمد حامد لملس.