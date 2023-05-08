عبدالرحمن مشبق يغادر الى مصر للعلاج

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يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي : غادر مهاجم منتخب الناشئين ونادي شمسان عبدالرحمن مشبق، اليوم الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء العلاج من تمزق العضله الخلفية للفخذ الأيمن. أسرة تحرير موقع "أنباء عدن" تتمنى للخلوق (عبدالرحمن مشبق) أن يمن الله عليه بسرعة العلاج والتماثل للشفاء للعودة سريعا للملاعب. وكانت اصابة المشبق قد جاءت خلال مشاركة منتخبنا الوطني للناشئين في البطولة العربية.

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