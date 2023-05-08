البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأمريكي بحث مع ولي العهد السعودي جهود السلام في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قال البيت الأبيض، في بيان (الاثنين)، إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، بحث مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، جهود السلام في اليمن.



واستعرض "سوليفان" مع بن سلمان، خلال اللقاء الذي جمعهما في الرياض، "التقدم الكبير في المحادثات لتعزيز الهدنة التي استمرت 15 شهرًا في اليمن".



ورحب ـ بحسب البيان ـ بالجهود الجارية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب.



وهذا الاجتماع هو الثاني للمسؤول الأمريكي مع ولي العهد السعودي، خلال ثلاثة أسابيع، حيث سبقه لقاء منتصف أبريل الماضي، وذلك عقب المباحثات التي أجراها وفد سعودي مع مليشيا الحوثي بصنعاء، ركزت على الوضع الإنساني، وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن.



وتقود الولايات المتحدة الأمريكية ـ إلى جانب جهود مبعوث الأمم المتحدة وأطراف دولية وإقليميةـ جهوداً كبيرة، للتوصل إلى هدنة جديدة في اليمن، كمقدمة للدخول في مفاوضات تُفضي إلى حل سياسي شامل للأزمة الممتدة منذ العام 2014م.