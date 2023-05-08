لتعزيز إستراتيجية بكين في الشرق الأوسط عبرها.. هل تستطيع الصين التوسط لإحلال السلام في اليمن؟

المنامة - ياسر ابراهيم - بعد ما يقرب من عقد من الصراع الطاحن، يبدو أن اليمن يتجه ببطء نحو اتفاق سلام. حيث تتواصل المحادثات بين جماعة الحوثي والسعودية، القوة الإقليمية التي تدعم التحالف المناهض للحوثيين في الحرب، ويشجعها المراقبون الدوليون.



في 1 مايو 2023، أعلنت الولايات المتحدة أنها أبتعثت مبعوثًا خاصًا إلى اليمن، تيم ليندركينغ، إلى الخليج العربي "لدفع الجهود الجارية لتأمين اتفاق جديد وإطلاق عملية سلام شاملة".



ووفق تقرير موقع «The Conversation» البريطاني – ترجمة "يمن شباب نت" - "لكن دور الولايات المتحدة في توجيه المفاوضات أقل بكثير من دور المنافس العالمي الكبير لواشنطن: وهي الصين، وقد كان الاختراق الأخير في اليمن مدعومًا بالتقارب بين إيران والمملكة العربية السعودية، الذي سهلته بكين في مارس 2023".



وراى كاتب التقرير "مهاد درار" المتخصص في الاستراتيجية الأمريكية والصينية عبر شرق إفريقيا والشرق الأوسط، "أن الاختراق الدبلوماسي الذي توسطت فيه بكين ستكون له آثار على المنطقة، حيث لديه القدرة على تقليل الخصومات وتعزيز الاستقرار في اليمن، إلى جانب الدول الأخرى المعرضة للعنف الطائفي، بما في ذلك لبنان والعراق".



وأشار "لكنه أدى أيضًا إلى تكهنات بشأن بروز الصين كلاعب إقليمي رئيسي في الشرق الأوسط، لا يقتصر التطور على تحدي الهيمنة الراسخة للولايات المتحدة في الخليج فحسب، بل يثير أيضًا تساؤلات حول أجندة بكين الاستراتيجية ودوافعها".



التشرذم والديناميكيات الإقليمية



يبقى أن نرى ما إذا كان الاختراق السعودي الإيراني قد يساهم في سلام دائم في اليمن. لكن بالنظر إلى الدور الذي لعبه التنافس بين القوى الإقليمية في تأجيج القتال، فقد أعرب مراقبون دوليون عن تفاؤلهم.



بدأ تفكك اليمن مع انهيار حكومتها المركزية في عام 2011 بعد انتفاضة الربيع العربي. في عام 2014، سيطرت جماعة الحوثي، وهي ميليشيا شيعية مدعومة من إيران، على العاصمة صنعاء، وأجبرت الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي على الفرار إلى عدن. كافحت حكومة هادي لتأسيس نفسها في عدن وانتقلت في النهاية إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية، ثم استقال هادي في عام 2022.



بالنظر إلى الحوثيين كوكيل لإيران، تدخلت السعودية في الصراع اليمني، ودعمت الموالين لهادي وقصفت مناطق الحوثيين من الجو، وساهمت هذه الهجمات بقيادة السعودية في أزمة إنسانية هائلة، وأدى الصراع إلى مقتل ما لا يقل عن 377 ألف يمني، توقعته الأمم المتحدة في عام 2021، والعديد منهم لأسباب غير مباشرة مثل الجوع والمرض، كما أدى إلى نزوح واسع النطاق للسكان المدنيين وانهيار البنية التحتية. وما لا تزال البلاد مجزأة، حيث تسيطر الميليشيات على مناطق منفصلة ولا توجد حكومة مركزية تؤدي مهامها.





طريق الصين عبر السعودية



إذن من أين تأتي صلة الصين؟ فليس لبكين علاقات دبلوماسية أو اقتصادية أو سياسية رسمية مع أي من الميليشيات العديدة التي تحكم حاليًا أجزاء من البلاد. لكن قبل عام 2014، كانت للصين علاقة تجارية واقتصادية جيدة مع اليمن. وفقًا للبنك الدولي، كانت الصين في عام 2013 ثاني أكبر شريك تجاري لليمن بعد المملكة العربية السعودية.



منذ عام 2014، استمرت التجارة بين الصين واليمن، وإن كان ذلك بطريقة غير رسمية في الغالب، وتشير البيانات الواردة من مرصد التطور الاقتصادي لتتبع التجارة الدولية إلى أن الصين استوردت ما قيمته 411 مليون دولار من المنتجات، معظمها من النفط الخام ولكن أيضًا النحاس، من اليمن في عام 2021، ما يبقى غير واضح هو أي الفصائل المتمردة التي حصلت على إيرادات من خلال التجارة.



في غضون ذلك، حافظت الصين على علاقات دبلوماسية واقتصادية رسمية مع إيران والمملكة العربية السعودية والإمارات - وكل منها يدعم الميليشيات المتورطة في حرب اليمن، في الواقع، تكثف الصين علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع القوى الإقليمية الثلاث.



في السنوات الأخيرة، قام الزعيم الصيني شي جين بينغ بزيارة كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للتأكيد على دور بكين المتنامي كشريك في المنطقة، كما استضاف شي مؤخرًا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارة للصين.



ما الفائدة من السلام؟



هذه العلاقة المتوسعة مع اللاعبين الرئيسيين في الصراع اليمني تضع الصين في وضع فريد كوسيط سلام محتمل. ومع ذلك، فقد ثبت أن توحيد القوى الإقليمية الثلاث حول خطة سلام مشتركة هو أمر صعب.

يمكن للإمارات أن تؤثر على الفصائل اليمنية التي قدمت لها الدعم العسكري والمالي، بما في ذلك قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي، ومع ذلك قد تختلف أهداف الإماراتيين عن أهداف اليمن الموحدة المستقلة، فمنذ اندلاع الصراع أظهرت الإمارات العربية المتحدة ميلًا لتقويض وحدة أراضي اليمن، على سبيل المثال، السيطرة على بعض الجزر اليمنية، مثل سقطرى.

وبالمثل، قد تحجم إيران عن قبول أي اتفاق سلام من شأنه أن يقلل من نفوذها في اليمن، حيث لم تكن علاقة طهران مع الحوثيين متينة على الدوام كما يشير بعض المراقبين الخارجيين، لكن العلاقات نمت نتيجة للصراع، وإذا توقفت الأعمال العدائية، فسوف ينخفض ​​اعتماد الحوثيين العسكري على إيران، مما يقلل من نفوذ إيران.



ستستفيد المملكة العربية السعودية، من بين الدول الثلاث، من تحقيق أقصى استفادة من السلام في اليمن، من المرجح أن يؤدي وقف الصراع إلى وقف هجمات الحوثيين على المملكة، وتوفير أموال السعوديين ومواردهم المخصصة للحرب اليمنية، وربما استعادة سمعة دولية شوهتها جرائم الحرب المزعومة في الصراع.



ومن أجل التوسط في السلام في اليمن، من المفترض أن تحتاج الصين إلى تركيز الجهود على العمل مع السعوديين.



قد يكون التقارب المدعوم من الصين بين المملكة العربية السعودية وإيران خطوة أولى نحو هذه الغاية، وعلى الرغم من عدم وجود إشارة مباشرة إلى اليمن في لغة الاتفاقية، إلا أنها تتحدث عن دعم الجانبين لـ "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول" و "الحرص على بذل كافة الجهود من أجل تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي".



ومنذ ذلك الاتفاق في مارس، كان هناك تقدم نحو السلام في اليمن، أجرى وفد سعودي بقيادة سفير المملكة في اليمن محادثات مع قادة الحوثيين في صنعاء في 9 أبريل/ نيسان، وكانت المحادثات أول مفاوضات مباشرة بين الجانبين على الأراضي اليمنية منذ بدء الحرب في عام 2015.



مقاربة بكين



لكن لماذا تستثمر الصين فيما يحدث في صراع مستمر بعيدًا عن حدودها - خاصةً في وقت تكون فيه منشغلة بالفعل بالتهديدات الاستراتيجية والعسكرية المتصورة الأقرب إلى الوطن؟



الحجة القائلة بأن وقف الأعمال العدائية في اليمن من شأنه أن يمنح الصين فوائد اقتصادية من خلال توفير الوصول إلى مضيق باب المندب - وهو قناة استراتيجية رئيسية في شبه الجزيرة العربية للتجارة والتجارة حيث يمر ما يقدر بـ 4٪ من إمدادات النفط العالمية عبره - ويتجاهل بعض العوامل الحاسمة على ما أعتقد، فقد تستغرق إعادة بناء اليمن الذي مزقته الحرب وتشكيل حكومة مستقرة بعض الوقت - وقد يفوق الاستثمار المطلوب للقيام بذلك المكاسب الاقتصادية قصيرة الأجل.



علاوة على ذلك، تمتلك الصين بالفعل قاعدة عسكرية في جيبوتي، مما يتيح لها الوصول إلى مضيق باب المندب حتى بدون سلام في اليمن.



قد تكون الصين تسعى لأن يُنظر إليها على أنها صانع سلام عالمي كجزء من استراتيجية يشار إليها باسم "التبييض الدبلوماسي" - أي تكوين صداقات في الخارج ولعب "الرجل اللطيف" لصرف الانتباه عن معاملة الصين لها، أقلية الأويغور في الداخل وموقف زعيمها شي المتزايد المواجهة في تايوان وبحر الصين الجنوبي.



لكنه يناسب أيضًا اتجاهًا جيوسياسيًا أوسع، حيث يتمثل العامل الموازن لدور الصين المتنامي في الشرق الأوسط في تراجع نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة. تحولت الأولويات في واشنطن إلى الاهتمامات الاستراتيجية في شرق آسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى فرصة دبلوماسية للصين - يبدو أن بكين حريصة على استغلالها.



في غضون ذلك، توترت العلاقات الأمريكية مع المملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الحرب اليمنية، ولا تقيم واشنطن علاقات دبلوماسية رسمية مع إيران منذ عقود.



بصفتها لاعبًا محايدًا، يمكن للصين التعامل مع طهران والرياض بطريقة لا تستطيع الولايات المتحدة القيام بها. كان هذا واضحًا في دور الصين في التقارب، ويمكن أن يكون هو الحال في حل حرب اليمن. وبالنسبة للصين، فهي توفر فرصًا لنجاح دبلوماسي آخر يمكن أن تبرز منه كشريك موثوق في المشهد الجيوسياسي المتغير.